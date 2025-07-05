Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'da görevli müfettişlerinin 12 gün süren çatışmaların ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geri döndüğünü duyurdu. IAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'daki gözetim faaliyetlerinin yeniden başlatılması için Tahran ile görüşmelerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

İran'da yaşanan son çatışmalar, bölgedeki uluslararası denetim faaliyetlerini etkiledi. İsrail’in saldırılarıyla başlayan 12 günlük gerginlik döneminde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) müfettişleri, İran'da yürüttükleri denetim görevini askıya almak zorunda kaldı. IAEA'nin yaptığı açıklamaya göre, çatışmaların ardından müfettişler, İran'daki görevlerini sonlandırarak Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkeze geri döndü.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'daki denetim ve doğrulama faaliyetlerinin bir an önce yeniden başlamasının önemine vurgu yaptı. Grossi, bu süreç için İran ile yapılacak olan görüşmelerin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Bu görüşmelerin hem nükleer silahların yayılmasını önlemek hem de küresel güvenliği sağlamak adına kritik olduğunu ifade etti.

IAEA Müfettişlerinin Geri Dönüşü Ne Anlama Geliyor?

IAEA'nin müfettişlerinin İran'dan ayrılması, bölgedeki nükleer denetim süreçlerinin bir süre daha kesintiye uğrayacağı anlamına geliyor. Bu durum, İran’ın nükleer faaliyetlerine dair uluslararası toplumun şeffaflık ve güvenlik konusunda daha fazla belirsizlik yaşamasına yol açabilir. IAEA müfettişlerinin geri dönmesi, uluslararası izleme mekanizmalarının yeniden işler hale gelmesini ve nükleer program üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılmasını sağlayacak.

İran ile IAEA Arasında Görüşmelerin Önemi

IAEA'nin geri dönmesinin ardından, İran ile yapılan görüşmelerin nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu. Grossi'nin ifade ettiği gibi, bu görüşmelerin amacı sadece mevcut gerginliği aşmak değil, aynı zamanda İran’ın nükleer programına dair daha fazla şeffaflık ve güven sağlamak olacak. Uluslararası denetim ve doğrulama süreçlerinin yeniden başlatılması, küresel güvenlik açısından kritik önemde.



IAEA müfettişlerinin İran'dan ayrılması, bölgedeki nükleer denetimlerin şeffaflığını olumsuz etkileyebilir. Ancak, IAEA Başkanı Grossi'nin de belirttiği gibi, İran ile yapılacak olan görüşmelerin hızlı bir şekilde sonuçlanması, bölgesel ve küresel güvenlik için büyük önem taşıyor. İran'daki denetim sürecinin yeniden başlaması, uluslararası güvenlik ve denetim mekanizmalarının işlerliğini sürdürebilmesi adına kritik bir adım olacak.