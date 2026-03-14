Sevgili okurlar, bahar gelirken bizlere de umudu getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek 15. kez uzun göç yollarını aşıp yine Adem Amca ile buluşmaya geldi. Hepimizin içini sıcacık ısıttı. Yine her sene olduğu gibi Bursa’nın Eskikaraağaç köyüne gelişiyle birlikte gibi tüm ülkeye sevgi, umut, vefa, dostluk getirdi. Herkes bu hikayeyi çok sevdi. İhtiyaç duyduğumuz maneviyatı, ulvi duyguları bize hatırlattı, kim bilir belki de bazılarımıza öğretti…

Bu eşsiz hikaye belgesellere ve filmlere konu olmakla birlikte, aynı zamanda dünya çapında yankı uyandıran bir haber haline de geldi. Bir kuş ile bir insanın muhteşem ve sıra dışı dostluk öyküsü olan bu “masalsı gerçek”, bize ve tüm dünyaya saf sevgiyi gösterdi. Alın teriyle kazanmaya çalıştığı mütevazi hayatında dürüst ve namuslu Anadolu insanının içten, güçlü maneviyatını gösteren Adem Amca saygı duyulan popüler bir figür haline geldi. Anadolu insanının temizliğini, dürüstlüğünü, merhametini, zorlu yaşam koşullarına karşı paylaşmayı seven, misafirperver, cömert ve fedakar yapısını olanca yalınlığıyla söze gerek kalmadan tüm dünyaya anlattı. Cömertliğin para ile değil yürek ile yapıldığını tekrar tekrar, sessiz sessiz anlattı herkese. İki lokması varken birini paylaşan Adem Amca, leylek gibi insana yaklaşması zor olan yabani bir kuşun kalbini kazanacak kadar temiz yüreği, güzel varlığı ve iyi niyeti ile hem hepimize örnek hem de gurur oldu. Yaren Leylek ile kurduğu dostluk ve sevginin bugün bu noktaya geleceğini elbette bilmiyordu. Bu öyküden prim yapmaya çalışmadı, bunun için herhangi bir çaba göstermedi. O yalnızca her sene tüm kalbiyle, temiz duygularıyla Yaren Leyleği bekledi.

Bu saf bekleyiş süredursun, bir taraftan da dünya bu özel sevgi hikayesi ile ilgilenmeye başladı. New York Times Gazetesi muhabiri Türkiye’ye gelip röportajlar yaparak bu öyküyü araştırıp haber yaptı. Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyü turistik bir yer haline gelmeye başladı. Yaren Leylek her sene gelişiyle bölgeyi bir marka haline getirirken, Adem Amca ise Anadolu insanının sahip olduğu merhamet, vefa, dostluk, fedakarlık ve sevgi gibi ulvi duygularını tüm dünyaya göstererek bizi bambaşka temsil etti.

Bu özel iki varlık sahip oldukları güzelliklerle birlikte her sene henüz gelmeyen baharı ülkemize ve bizlere çok önceden getiriyor. İyi ki dünya ve ülkemiz böylesine güzel bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. İhtiyaç duyduğumuz huzur ve umut kırıntıları her sene bahar gelmeden önce Yaren Leylek’in gelişiyle birlikte kalplerimize serpiliveriyor. İkisine de sonsuz şükranlar… Adem Amca ve Yaren Leylek iyi ki varsınız. Güzel kalplerde unutulmayacaksınız…