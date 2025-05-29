Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen “Kadınlar İçin Enerji Okulu” kapanış törenine katıldı. Kadınların enerji sektöründe daha fazla yer alması için gerçekleştirilen projede eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, geleceğin enerji sektöründe kadınların liderliğiyle daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmak. Kadının güçlenmesini, toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez temeli olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cesur bir adımla büyük değişim başladı"

Etkinliğin mimarlarından biri olan REGES Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören’in girişimiyle hayata geçirilen Kadınlar İçin Enerji Okulu projesinin, Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Göktaş, “Kadınların enerji sektöründe daha fazla yer almasını sağlayacak bu adım, aynı zamanda kadın istihdamını artırma hedefimize büyük katkı sunuyor. Cansu Hanım’ın bu vizyonunu hiç tereddütsüz destekledik” dedi.

Kadınların enerji sektöründeki temsili hâlâ düşük

Enerji sektöründe kadın istihdamının dünya genelinde ve Türkiye’de yeterli seviyede olmadığını vurgulayan Göktaş, “Ülkemizde enerji sektöründe çalışan kadın oranı %20,7, yönetici pozisyonlarında ise bu oran %27,4. Kadınlar İçin Enerji Okulu gibi projeler bu tablonun değişmesi için kritik önemde” diye konuştu.

Göktaş, eğitim alan kadınların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sektörel zorluklar gibi pek çok konuda bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Bu proje, sektöre nitelikli kadın profesyoneller kazandırmak açısından çok kıymetli" dedi.

Kadın girişimcilere destek sürecek

Kadınların yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu şekilde iş gücüne katılmasını destekleyen projelere de değinen Bakan Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında eğitim, mentorluk ve destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz" dedi.

Ayrıca, kadın kooperatiflerine ürün geliştirme ve pazarlama desteği verildiğini, kadın mühendis adaylarına burs sağlandığını ve yapay zekâ eğitimleriyle NEET kadınlara yönelik yetkinlik kazandırıldığını da sözlerine ekledi.

“Kadın enerjisi, Türkiye’nin enerjisidir”

Bakan Göktaş konuşmasının sonunda, “Enerji sektöründe başlattığımız dönüşüm kadınların sadece istihdamda değil, liderlikte de söz sahibi olmasını sağlayacak. Kadın enerjisi, Türkiye'nin enerjisidir” diyerek kadınlara olan desteğini yineledi.

Tören, sertifika takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.