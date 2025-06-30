Çinli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, hazır kahveyi tercih eden bireylerde 'makula dejenerasyonu' hastalığına yakalanma riski, diğer kahve türlerini içenlere kıyasla çok daha yüksek. Araştırma, hazır kahve içenlerde “kuru tip” AMD riskinin yüzde 692, “yaş tip” AMD riskinin ise yüzde 159 oranında arttığını gösterdi. Göz retinasının merkezi olan makulada meydana gelen bu hasar, zamanla okuma, araç kullanma ve yüz tanıma gibi günlük işlevleri zorlu hale getiriyor.

Akrilamid Kimyasalına Dikkat

Araştırmacılar, hazır kahve üretiminde ortaya çıkan ‘akrilamid’ adlı kimyasalın, kan dolaşımına karışarak retinaya zarar verebileceğini düşünüyor. Bu kimyasalın, AMD'nin gelişiminde rol oynayabileceği belirtiliyor. Genetik yatkınlıkla kahve tercihi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma, İngiltere Biyobankası ve Finlandiya FinnGen konsorsiyumunun verileriyle destekleniyor.

Risk Grubunda Kimler Var?

Uzmanlar, ailesinde makula dejenerasyonu öyküsü bulunan bireyler, sigara içenler, fazla kilolular ve yüksek tansiyon hastalarının daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca mavi ya da yeşil göz rengine sahip bireylerin, düşük pigmentasyon nedeniyle güneş ışığına karşı daha hassas olduğu ve bu durumun AMD riskini artırabileceği de ifade ediliyor.

Uzmanlar: Daha Kapsamlı Araştırmalara İhtiyaç Var

Araştırmacılar, bu sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak henüz kesin bir kanıya varmak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Kahve tüketicilerinin, özellikle genetik yatkınlığı bulunan bireylerin kahve seçimlerini gözden geçirmeleri öneriliyor.