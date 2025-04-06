Bakanlıktan, konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,

"Bugün "Şimşek stoktan vergi alma peşinde❞ başlıklı haber gerçek dışıdır.

Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır.

Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Basın Duyurusu- 6 Nisan 2025 pic.twitter.com/aAFotb5Olc — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 6, 2025