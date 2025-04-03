Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, görev süresi boyunca belediyenin kiralık araçlarını ortadan kaldırarak, hibe olarak 6 çöp kamyon ve 1 süpürge aracını filosuna katarak aylık 1.473.000 TL'lik ücret belediye kasasına kazandırıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından duyuru yapan Levent Koç'un cümleleri şöyle: "Görev süremizin ilk yılında kademe birimimizde kiralık araç bırakmadık.Yüzde yüz Hibe olarak aldığımız 6 çöp kamyonu ve 1 süpürge aracının araç filomuza katılmasıyla çöp kamyonlarına ödediğimiz aylık 1.473.000 ) liralık kira ücreti de belediyemiz kasasında kalacak. İlçemize ve Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için tüm alanlarda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bütçemizi düzeltmek, kendi ayaklarımız üzerinde durmak için de tasarruftan asla ödün vermiyoruz." dedi.

https://x.com/leventkoc06/status/1907822883339989058?s=61