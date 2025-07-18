Güne kuvvet çalışmasıyla başlayan bordo-beyazlı ekip, ardından 5’e 2 top kapma ve dar alan oyunları yaptı. Günün son bölümünde ise taktiksel çalışmalara ağırlık verildi. Yeni transferler ve genç oyuncuların da uyum süreci göz önünde bulundurularak, teknik heyetin antrenman programını yoğun tuttuğu belirtildi.

Gaziantep FK Maçına Odaklandılar

Hataysporlu futbolcular öğleden sonrayı dinlenerek geçirirken, tüm odaklarını Gaziantep FK ile oynanacak hazırlık maçına çevirdi. Teknik ekip bu karşılaşmada takımın son durumunu görmek adına geniş rotasyonla sahaya çıkmayı planlıyor.