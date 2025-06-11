Hikmet Dönmez

EKONOMIK POTANSIYEL

Harezm ekonomisi çok sektörlü bir yapıya sahiptir. Başlıca dayanak noktaları tarım, sanayi, turizm ve hizmet sektörleridir.

TARIM

Bölge, Özbekistan’ın en büyük pamuk ve buğday üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca sebze, meyve, üzüm ve kavun-karpuz gibi ürünlerin yetiştirilmesinde de köklü bir deneyime ve modern teknolojiye sahiptir. Özellikle damla sulama sistemleri ve yoğun meyvecilik yöntemleri yaygın şekilde uygulanmaktadır.

SANAYI

Son yıllarda sanayi sektörü hızla gelişmekte; küçük ve orta ölçekli üretim tesislerinin sayısı artmaktadır. Başlıca sanayi ürünleri arasında tekstil, gıda, inşaat malzemeleri ve elektrikli cihazlar yer almaktadır. “Hazaraş Serbest Ekonomik Bölgesi” bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda işletme, özellikle ihracata yönelik üretime odaklanmaktadır.

TURIZM

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hive şehri, bölgenin turizm potansiyelini artırmada önemli rol oynamaktadır. Ayrıca ekoturizm, kültürel ve gastronomik turizm gibi alanlar da gelişmektedir.

YATIRIM PROJELERI VE FIRSATLAR

Hükümetin sağladığı elverişli yatırım ortamı, vergi ve gümrük teşvikleri sayesinde bölgede yatırım faaliyetleri ciddi ölçüde artmıştır. İşte dikkat çeken bazı yatırım projeleri:

· HAZARAŞ SERBEST EKONOMIK BÖLGESI – 300 hektardan fazla alana yayılan bu bölgede 100'den fazla proje hayata geçirilmektedir. Bu projeler arasında tekstil, elektronik, ilaç sanayi ve inşaat malzemeleri üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır.

· TARIM ÜRÜNLERI İŞLEME TESISLERI – Sebze ve meyvelerin işlenmesi, kurutulması, konserve yapılması ve meyve suyu üretimi için modern tesisler kurulmaktadır. Bu yatırımlar, sadece iç pazarın değil, aynı zamanda ihracat kapasitesinin de güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

· TURIZM ALTYAPISI – Hive ve çevresinde yeni oteller, el sanatları merkezleri ve turizme hizmet eden altyapı projeleri inşa edilmektedir.

· YENILENEBILIR ENERJI PROJELERI – Güneş ve rüzgâr enerjisiyle ilgili yatırımlar gündemdedir. Bu projeler, çevre dostu enerji kaynakları aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemektedir.

SONUÇ

Zengin tarihi mirası, doğal kaynakları ve gelişmekte olan altyapısıyla Harezm Bölgesi, Özbekistan’ın ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır. Devletin sunduğu destekleyici ortam sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır. Harezm artık sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de merkezidir.