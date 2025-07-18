Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hande Baladın ve Helin Kayıkçı ile resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Törende Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Sportif Direktör Dariusz Stanicki yer aldı.

İmzaların ardından Hande Baladın ve Helin Kayıkçı, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kulübün her branşta başarıyı hedeflediğini belirterek, “Bugün sevgili Hande ve Helin’in imza töreni için bir aradayız. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. Tüm branşlarda şampiyonluk ve uluslararası başarı hedefliyoruz. Kadın voleybol takımı da bu hedefin önemli bir parçası. Hande, Eczacıbaşı’ndan transfer edildi; altyapımızdan yetişen Helin ise tekrar aramıza katıldı” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt da, “Fenerbahçe bugün dünya çapında bir voleybolcu olan Hande Baladın’ı kadrosuna kattı. Kendisi Türkiye’nin en değerli sporcularından biri. Helin de altyapımızdan yetişen ve büyük bir gelecek vadeden bir oyuncu. Bu transferler hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni transferlerden Hande Baladın, Fenerbahçe’ye katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Çok sıcak bir karşılama oldu, kulübümüze ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızla buluşacağım günü heyecanla bekliyorum. Daha sahaya çıkmadan bile onların desteğini hissediyorum” dedi.

Helin Kayıkçı ise yeniden Fenerbahçe’ye dönmenin kendisi için anlamlı olduğunu vurguladı: “Burası benim evim, kariyerime burada başladım. Bir yıl süren ayrılığın ardından kendimi hem mental hem de fiziksel olarak geliştirdiğime inanıyorum. Şimdi A Takım formasıyla geri dönmek benim için büyük bir gurur.”

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.