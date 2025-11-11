Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik bir alana yayıldı. Bölgenin bataklık yapısı ise ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığı bildirildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü yoğun çalışma yürütüyor.

Bölgede yaklaşık 200’e yakın kuş türünün yaşadığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Nehil sazlığımız yanıyor. Doğa Koruma, itfaiye ve diğer kurumlar çalışıyor ama bataklık nedeniyle müdahale çok zor” dedi.

Çalışmalarını sürdüğünü belirten Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mikail Akbaş ise bölgede ateş yakılmaması çağrısında bulundu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili de çalışma yürütüyor. (DHA)