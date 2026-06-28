Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul müdürü Fatih Aşkın, öğretmenler ve proje paydaşlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken kurumlar arası iş birliğinin eğitime katkısı ele alındı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul müdürü Fatih Aşkın ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette, okulda yürütülen Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Okul yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Servet Canoğlu, Eski Özel Öğretim Genel Müdürü Cemal Özdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Kibar, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Çetin Adıyaman, Çamlık TV ve Çamlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz, Halkbank Çankaya Hoşdere Şube Müdürü Halil İbrahim Özdemir ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Programda konuşmalarda, Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında okulda yürütülen akademik, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, eğitim kurumları ile kamu kurumları ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğinin öğrencilerin gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın koordinasyonunda sürdürülen Eğitimde İş Birliği Projesi’nin, farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle devam ettiği belirtilirken, eğitimde ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.