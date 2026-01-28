Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesi’nde yürütülen çalışmalar sonucunda “Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları” koridoru öğrencilerin kullanımına açıldı. Koridor, geçmişten günümüze ilim ve bilim alanında iz bırakan isimleri bir araya getirerek bilimin sürekliliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan çalışma; öğrencilerin bilimsel merakını desteklemeyi, ilim geleneğini tanımalarını ve düşünmeye dayalı bir bakış açısı kazanmalarını hedefliyor. Proje, bilginin birikerek ilerleyen ortak bir miras olduğu anlayışıyla tasarlandı.

Tatil döneminde de sürdürülen hazırlık sürecinde; tasarım, metin, içerik ve görsel düzenlemelerin tamamı okul bünyesinde oluşturuldu. Çalışmada herhangi bir hazır ya da kopya içerikten yararlanılmadığı, sürecin planlamadan uygulamaya kadar tamamen okulun kendi emeğiyle yürütüldüğü belirtildi.

Projeye katkı sunan Okul Müdürü Fatih Aşkın, Kimya Öğretmeni Gülşah Betül Kelekçibaşı, teknik süreçlerde destek veren Beden Eğitimi Öğretmeni Cem Dağdeviren, veli Ömer Özdemir ile sponsorluk desteği sağlayan eski veliler Zuhal ve Celal Odabaşı’na teşekkür edildi.

Yetkililer, çalışmanın okul ortamına kalıcı bir eğitim unsuru kazandırmayı amaçladığını ve öğrenciler için işlevsel bir öğrenme alanı oluşturduğunu ifade etti.