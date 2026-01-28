Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Sayın Mahmut Arıkan, Parlamento Muhabirleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kahvaltılı bir basın toplantısı bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Sonsöz Gazetesinden M. Umut Karakülah'ın haberine göre; Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş ve gazeteciler ile bir araya gelen Arıkan, özellikle iç siyaset ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arıkan, özellikle bölgemizde ve dünyada birçok çalkantılı süreçleri ve savaşları yakın bir şekilde takip ettiklerini belirtti. Amerika'nın dünyada birçok ülkede savaşlar çıkartarak dünyayı ele geçirmeye çalıştığını, çemberin gittikçe daraldığını dile getiren Mahmut Arıkan, tüm bu gelişmeleri üzülerek gozlemlediklerini söyledi. Ülkemizde de hem ekonomik gelişmelerin hem de toplumsal gelişmelerin olumsuz bir seyir izlediğini ifade eden Arıkan, ülkemizin ekonomik ve sosyo politik açılardan özgürleşme gerektiğinin altını çizdi. Haberin detaylı ve kapsamlı halini Sonsöz Gazetesinden okuyabilirsiniz.