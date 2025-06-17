KYK yurtlarını yöneten Sosyal Kültürel ve Sportif Destek Birimi’nin (SKSDB) yaptığı açıklamayla yurtların bütünleme sınavlarından önce boşaltılacağı kararına karşı Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi. Öğrenciler, Beytepe Yerleşkesi'ndeki KYK yurdu önünde gece saatlerinde eylem düzenledi.

SKSDB'nin kararına göre öğrencilerin, sınavlar tamamlanmadan yurtları terk etmesi gerekiyor. Bu durumun mağduriyet yaratacağını belirten öğrenciler, özellikle şehir dışından gelen ve kalacak yeri olmayanlar için bu uygulamanın büyük bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

“Barınma Hakkımız Gasp Edildi!"

Eylem sırasında ve sonrasında açıklama yapan öğrenciler, kararın hukuksuz ve öğrencilerin yaşam hakkını tehdit edici olduğunu savundu. Öğrenciler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yurtlarımızdan edildik! Kayyum rektör Cahit’in ve yurt müdürlerinin son dakika aldığı bu kararla gasp edilen barınma hakkımıza karşı sesimizi yükseltiyoruz. Bu keyfi uygulamayı kabul etmiyoruz. Susma, haykır; barınma haktır!”

Eylem boyunca öğrenciler, “Yurtlar bizimdir, bizimle özgürleşecek”, “Barınma haktır, engellenemez” ve “Cahit elini yurdumdan çek” sloganları attı. Sosyal medyada da #YurttanÇıkmıyoruz ve #BarınmaHaktır etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Rektörlük ve SKSDB’den Henüz Açıklama Yok

Öğrencilerin taleplerine rağmen Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve SKSDB tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, karar geri çekilene kadar eylemlerine devam edeceklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.