Sağlık sisteminde randevu sorunu her geçen gün büyüyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nden gelen bir SMS, bu krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mesajda, yaşlı bir kadına 04 Eylül 2026 tarihine Doppler ultrason randevusu verildiği görüldü.

Yaşlı kadının yaklaşık bir yıl sonrası için verilen bu randevuyu beklemek zorunda kalması, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Randevu tarihinin uzunluğu, özellikle kronik hastalıkları ve acil tetkik ihtiyacı olan vatandaşlar için endişe yaratıcı boyutlara ulaştı.

Uzmanlar, teşhis ve tedavide gecikmelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtirken, vatandaşlar da “Hastaneden randevu almak neredeyse imkânsız hale geldi. Acil ihtiyaçlarımız için yıllar sonrasına gün veriliyor” sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.

Sağlık Bakanlığı’nın, randevu sisteminde yaşanan bu aksaklıkları gidermek için acil çözümler üretmesi gerektiği vurgulanıyor.