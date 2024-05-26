Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı mı?

Karşılaşma sonrasında gözyaşlarını tutamayan Emre Belözoğlu, Tolunay Kafkas'ın görevi bırakması sonrası takımın başına getirilmişti.

Emre Belözoğlu ayrılık haberlerini yalanlayıp, “İstifa haberleri doğru değil. Böyle bir görüşme gerçekleştirmedik. Başkan İsmail Mert Fırat ve Yusuf Tanık ile bir araya gelir ve bir karar veririz.” dedi