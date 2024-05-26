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Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı mı?

Trabzonspor'a 4-2 yenilerek Süper Lig'den bir kez daha düşen Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı mı? mask

Karşılaşma sonrasında gözyaşlarını tutamayan Emre Belözoğlu, Tolunay Kafkas'ın görevi bırakması sonrası takımın başına getirilmişti.

Emre Belözoğlu ayrılık haberlerini yalanlayıp, “İstifa haberleri doğru değil. Böyle bir görüşme gerçekleştirmedik. Başkan İsmail Mert Fırat ve Yusuf Tanık ile bir araya gelir ve bir karar veririz.” dedi

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26 May 2024 - 21:51 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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