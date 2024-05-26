Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı mı?

Karşılaşma sonrasında gözyaşlarını tutamayan Emre Belözoğlu, Tolunay Kafkas'ın görevi bırakması sonrası takımın başına getirilmişti.
Emre Belözoğlu ayrılık haberlerini yalanlayıp, “İstifa haberleri doğru değil. Böyle bir görüşme gerçekleştirmedik. Başkan İsmail Mert Fırat ve Yusuf Tanık ile bir araya gelir ve bir karar veririz.” dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.