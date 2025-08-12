Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Robin van Persie’nin çalıştırdığı Feyenoord’u Kadıköy’de 5-2 mağlup ederek toplamda 6-4’lük skorla play-off turuna yükseldi.
Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarı önünde etkileyici bir performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi yoluna devam etti.
Maçın Önemli Anları
-
10. dakika: Youssef En Nesyri’nin golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
-
18. dakika: Tsuyoshi Watanabe’nin kafa golüyle Feyenoord 1-0 öne geçti.
-
27. dakika: Archie Brown’un kafa vuruşu skoru 1-1’e getirdi.
-
45+1. dakika: En Nesyri’nin indirdiği topu Jhon Duran ağlara gönderdi: 2-1.
-
53. dakika: Fred, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla şık bir gole imza attı: 3-1.
-
64. dakika: Archie Brown’ın ortasında En Nesyri farkı üçe çıkardı: 4-1.
-
75. dakika: Watanabe bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-2 yaptı.
-
90+5. dakika: Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla fileleri havalandırdı: 5-2.
Tartışmalı Pozisyonlar
-
En Nesyri’nin ilk golü VAR kararıyla iptal edilince Mourinho ve futbolcular karara sert tepki gösterdi.
-
Watanabe’nin ilk golü öncesinde elle oynama itirazı yapıldı. Bu sırada İrfan Can Eğribayat, düdük çaldığını sanarak topu elle tutunca Feyenoord serbest vuruş kazandı.
Yeni Transferler Damga Vurdu
-
Archie Brown, köşe vuruşundan bulduğu golle ilk kez Fenerbahçe formasıyla skor katkısı yaptı.
-
Jhon Duran, En Nesyri’nin asistinde ilk golünü kaydetti.
-
Fred, orta sahada kaptığı topu ceza yayı gerisinden ağlara yolladı.
-
Talisca, presle kazandığı topu ağlarla buluşturarak golle geri döndü.