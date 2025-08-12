Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Robin van Persie’nin çalıştırdığı Feyenoord’u Kadıköy’de 5-2 mağlup ederek toplamda 6-4’lük skorla play-off turuna yükseldi.

Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarı önünde etkileyici bir performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi yoluna devam etti.

Maçın Önemli Anları

  • 10. dakika: Youssef En Nesyri’nin golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

  • 18. dakika: Tsuyoshi Watanabe’nin kafa golüyle Feyenoord 1-0 öne geçti.

  • 27. dakika: Archie Brown’un kafa vuruşu skoru 1-1’e getirdi.

  • 45+1. dakika: En Nesyri’nin indirdiği topu Jhon Duran ağlara gönderdi: 2-1.

  • 53. dakika: Fred, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla şık bir gole imza attı: 3-1.

  • 64. dakika: Archie Brown’ın ortasında En Nesyri farkı üçe çıkardı: 4-1.

  • 75. dakika: Watanabe bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-2 yaptı.

  • 90+5. dakika: Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla fileleri havalandırdı: 5-2.

Tartışmalı Pozisyonlar

  • En Nesyri’nin ilk golü VAR kararıyla iptal edilince Mourinho ve futbolcular karara sert tepki gösterdi.

  • Watanabe’nin ilk golü öncesinde elle oynama itirazı yapıldı. Bu sırada İrfan Can Eğribayat, düdük çaldığını sanarak topu elle tutunca Feyenoord serbest vuruş kazandı.

Yeni Transferler Damga Vurdu

  • Archie Brown, köşe vuruşundan bulduğu golle ilk kez Fenerbahçe formasıyla skor katkısı yaptı.

  • Jhon Duran, En Nesyri’nin asistinde ilk golünü kaydetti.

  • Fred, orta sahada kaptığı topu ceza yayı gerisinden ağlara yolladı.

  • Talisca, presle kazandığı topu ağlarla buluşturarak golle geri döndü.

