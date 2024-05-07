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DİSK-Genel İş'ten Şahin'e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

DİSK-Genel İş'ten Şahin'e ziyaret mask

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e DİSK- Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Mali İşler Daire Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Eğitim Daire Başkanı Salim Şen ve Ankara 2 No'lu Şube Saymanı Aytaç Akkaya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, DİSK- Genel İş Sendikası ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 

# disk genel iş, Sendika, Daire, Ankara, Belediye

07 May 2024 - 15:47 Ankara/ Mamak- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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