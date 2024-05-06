Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde bulunan Kışlacık Yaylası, ziyaretçilerini bekliyor. Kış aylarının geride kalması ile birlikte, Çubuk Belediyesi Kışlacık Yaylası'na davette bulundu. Çubuk Belediyesi resmi web sitesi üzerinden yaptığı yazılı duyuruda şu ifadeler yer aldı;

"Yaz aylarının beraberinde getirdiği güzel günleri değerlendirmek isteyenlere Belediyemizden bir davet geldi. Yapılan paylaşımda tüm vatandaşlar Kışlacık Yaylası ve göletine davet edildi. Doğa ile iç içe olmak isteyenler için Ankara’da ki sayılı yerlerden birisi olarak gösterilen Kışlacık Yaylasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyemiz tarafından yapılan paylaşımda “ Bahar aylarında doğanın büyülü atmosferiyle tanışmak isteyenler için en güzel rotalardan biri Kışlacık Yaylası ve Göleti! Bu göz alıcı doğa harikası, temiz havası ve muhteşem manzaralarıyla size unutulmaz bir deneyim sunacak. Hafta sonu planlarınızı yaparken, Kışlacık Yaylası ve Göleti’ni listenize eklemeyi unutmayın” denildi."