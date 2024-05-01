Şehit Astsubay Şen, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında dün devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Astsubay K.Ç. yaralandı.

Şehit Şen'in acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki ailesine verildi. 2 katlı evde yaşayan ve çiftçilik yapan baba İsmail Şen ile ev hanımı anne Ayşe Şen acı haberin ardından gözyaşı döktü. Yakınlarının teskin ettiği Şen çiftinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve mahalle sakinlerinin gittiği evde Şen ailesi, taziyeleri kabul etti.

CENAZE MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Dün yaşanan kaza sonrası Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan ailesinin Manavgat'ın Çakış Mahallesi'ndeki evine getirildi ve burada helallik alındı. Evin önündeki alanda yapılan cenaze törenine ise Antalya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞUM GÜNÜ 1 MAYIS

Tören alanına askerlerin desteğiyle gelen Şen ailesinden anne Ayşe Şen, "Kıyamadım, doyamadım bebeğim" diyerek gözyaşı döktü. Anne Ayşe Şen'i elini tutan kadın astsubaylar teselli etti. 1 Mayıs 1973'te dünyaya gelen anne Ayşe Şen, 51'inci doğum gününde oğlunu toprağa verdi.

Şehit Şen'in evinin önündeki alanda yapılan cenaze namazını İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya kıldırdı. Sonrasında oğlunun bayraklı tabutuna sarılan baba İsmail Şen, "Kuzum vatanım için toprağa verdim seni" diyerek ağladı. Askerlerin omzunda araca taşınan Şen'in cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü. Törene katılan çok sayıda vatandaş dualar eşliğinde yaklaşık 1,5 kilometre uzaktaki mezarlığa yürüyüp, cenazenin taşındığı araca eşlik etti. Şehit Astsubay Mustafa Şen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

EVİN TEK ERKEK ÇOCUĞU

Şehit Mustafa Şen'in 2 ablasının bulunduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. İlk görev yeri Şırnak olan Şen'in geçen hafta birim değişikliği amacıyla yapılan sınava katılmak için Antalya'ya geldiği ve sınavı kazandıktan sonra da hafta sonu kentten ayrıldığı belirtildi. Pazartesi günü yeniden görevine başlayan Şen'in, babasıyla telefon görüşmesinde 14 gün sonra yeniden Antalya'ya gelip ailesini ziyaret etme planından bahsettiği bildirildi.