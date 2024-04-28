Otomobil ve minibüs çarpıştı

Kaza, 18.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Atayolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dilek Ö.'nün kullandığı 34 AYK 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dönel kavşakta ilerleyen Emre Çiçek'in kullandığı 34 FL 9272 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.