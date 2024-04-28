- Yaşam

Otomobil ve minibüs çarpıştı

İstanbul Sancaktepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dönel kavşakta yavaşlayan minibüse çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüs çarpıştı
Otomobil ve minibüs çarpıştı
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Kaza, 18.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Atayolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dilek Ö.'nün kullandığı 34 AYK 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dönel kavşakta ilerleyen Emre Çiçek'in kullandığı 34 FL 9272 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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28 Nis 2024 - 22:35 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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