Otomobil ve minibüs çarpıştı

Kaza, 18.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Atayolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dilek Ö.'nün kullandığı 34 AYK 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dönel kavşakta ilerleyen Emre Çiçek'in kullandığı 34 FL 9272 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.