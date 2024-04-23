Özgür Özel, Erdoğan ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki '23 Nisan Özel Oturumu'nda konuştu. Özel, TBMM'nin 104 sene önce dört bir tarafı işgal altındayken kurtuluşa inanan 436 temsilcinin katılımıyla açıldığını aktararak, "Dünya tarihinde sandıktan çıkan iradenin kurduğu tek bir ülke varsa o da kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Genç Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde parlamentoda alınan kararlarla yükselmiştir. Ülkemiz ne zaman milli iradeden, demokrasiden uzaklaştıysa geriye gitmiş; vatandaşlarımızın refah seviyesi eksilmiştir" dedi.

'Millet, 31 Mart'ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır'

Özel, milletin oylarıyla Türkiye'nin birinci partisi yapılan CHP'nin Genel Başkanı olarak hitap etmekten onur duyduğunu söyleyerek, "Bugün bizler, 2023 seçimleriyle Meclis'te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, 'Seçimi CHP değil biz kazandık' gibi bir inkarcı tutumun, milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek isterim. Böyle bir tavrın, bugün dağ gibi büyüyen sıkıntılarına çözüm bekleyen halkımıza bir faydası olmadığına da dikkat çekmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. Siyasete düşen görev de milletin sandıktaki mesajını iyi okumaktır. Millet, 31 Mart'ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Bu iklime ayak uyduranlar ileriye gidecek, uyduramayanlar, milletin kararına direnenler, inatlaşmaya devam edenler ise başarısızlığa sürüklenecektir. Bu nedenle toplumun sorunlarını görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran politikalar, artık siyasetin gündeminden çıkmalıdır" diye konuştu.

'Meclisin güçsüzleştiğinin en önemli kanıtıdır'

Halkın seçimlerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve her alanda adalet mesajı verdiğini vurgulayan Özel, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekillerinin düşürülmesine değinerek, "24'üncü yasama döneminde, grubu bulunan 3 siyasi partiden hapishanede olan milletvekillerimizin hukukunu bu Meclis koruyabilmişken, yönetim sisteminin değiştirilmesinin ardından Meclis, seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir parlamentodan, seçilmiş milletvekilini koruyamayan bir parlamentoya gelinmiş olması, Meclisin güçsüzleştiğinin en önemli kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Milletin son seçimlerde çizdiği siyasi hattın bir gereği olarak artık halkın gündemi olmayan hiçbir konunun, tartışmanın Mecliste veya siyasette gündem olmaması gerektiğini belirten Özel, “Milletin muhatap edildiği yakıcı sorunların, dar gelirlilerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının, emeklilikte adalet isteyenlerin, kadınların ve gençlerin sorunlarının çözümü konusunda atılacak her adım için biz buradayız" diye konuştu.

Özel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti; parti genel başkanlarına ve orduya değil gençlere; 23 Nisan’ı ise çocuklara emanet ettiğini vurgulayarak, "Biliyoruz ki çocuklarımızın hayallerine kavuşmalarını temin etmenin yolu da yurttaşlarımızın müreffeh yarınlara ulaşmasının yolu da 104 yıl önce açtığımız bu Meclisimizin üzerine titremekten, itibarını korumaktan ve Meclisimizi güçlendirmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

'Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi?'

Özel, oturumun ardından kuliste basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilikçi ve özgürlükçü bir yeni anayasaya CHP'nin destek vereceğine inandığını söylemesine ilişkin, "Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve Sayın Erdoğan'ın da artık değişimci olması, CHP'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor. Bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Ancak anayasayla ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir. Her zaman liderler birbirleri ile konuşur. Sayın Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Ama 'Anayasa'yı değiştirelim' demesi için birisinin, değiştireceğiniz Anayasa'yı sonra ne yapacaksınız? Uymak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştirilen Anayasa'ya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz, önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, birinci derece mahkemesine Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek, Meclis'e birinci derece mahkemelerinden Anayasa Mahkemesi kararının hilafında buyruk yollamak ve onu uygulattırmak hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında, o yüzden elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, elbette görüşmeler olur liderler arasında; ama bir şey uymamak için değiştirilmez bir şey değiştirmek istiyorsanız önce bir mevcuduna uyum da ona görelim" diye konuştu.