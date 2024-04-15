İnci kefali için av yasağı başladı

Bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali için 3 aylık av yasağı, bugün itibarıyla başladı. Van Gölü Havzası'nda 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar, son kez ağlarını çekti. Yasak ile beraber 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlanamayacak. Bu süre içinde inci kefalleri, gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, tatlı sulara gidecek. Burada üremelerini gerçekleştiren balıklar tekrar Van Gölü'ne dönüş yapacak.

Erciş'te 15 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk babası Atilla Dağdelen (33), "15 Nisan gelmeden son kez ağlarımızı göle attık. Av yasağı, 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Bölgede 3 ay balık avlanamayacak. Bu kurallara uymamız lazım. Kolluk kuvvetlerimizle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışacağız. İnci kefali balığının üremesi için bu yasaklara herkesin uyması gerekiyor. 15 yıldır balıkçılık yapıyorum ve ailemin geçimini bu şekilde yapıyorum. Bu yıl çok bereketli bir sezon geçirdik. Avladığımız balıkları, Türkiye’nin birçok yerine pazarlıyoruz" dedi.