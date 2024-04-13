Özgür Özel'den kaza ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:
" Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında kaybettiğimiz yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanıvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 üyemizden oluşan heyetimiz bölgede hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve organizele temas halindeyiz, kaza ayrıntılarını araştıracağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgesel olarak hareket ediyor. Kurtarma çalışmaları sonrasında kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz."
Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan…
— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 12, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.