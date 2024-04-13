Özgür Özel'den kaza ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

" Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında kaybettiğimiz yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanıvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 üyemizden oluşan heyetimiz bölgede hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve organizele temas halindeyiz, kaza ayrıntılarını araştıracağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgesel olarak hareket ediyor. Kurtarma çalışmaları sonrasında kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz."