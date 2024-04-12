Diyarbakır'da feci kaza: 13 yaralı

Diyarbakır-Batman karayolunun Karalar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı; 3'ü çocuk toplam 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman karayolu Kırsal Karalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile A.A yönetimindeki 34 VV 5707 minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikle 3’ü çocuk, 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.