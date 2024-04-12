Diyarbakır'da feci kaza: 13 yaralı

Diyarbakır-Batman karayolunun Karalar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı; 3'ü çocuk toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman karayolu Kırsal Karalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile A.A yönetimindeki 34 VV 5707 minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikle 3’ü çocuk, 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.