İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki geçtiğimiz gün, kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'nde muharip olmayan kişilere istemeden zarar verdiği trajik bir olay yaşandı. Bu savaşta oluyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hükümetlerle temas halindeyiz. Olayın tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacağız” dedi.