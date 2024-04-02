İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki geçtiğimiz gün, kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'nde muharip olmayan kişilere istemeden zarar verdiği trajik bir olay yaşandı. Bu savaşta oluyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hükümetlerle temas halindeyiz. Olayın tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacağız” dedi.
- Dünya
"Bu savaşta oluyor"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 World Central Kitchen (WCK) çalışanının öldüğü saldırıya ilişkin açıklamasında “Ne yazık ki geçtiğimiz gün, kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'nde muharip olmayan kişilere istemeden zarar verdiği trajik bir olay yaşandı. Bu savaşta oluyor” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.