Tekirdağ 'da otomobil alev aldı

Olay, akşam saatlerinde Saray’ın Kemalpaşa Mahallesi, Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadir Saydam’ın (57) kullandığı 05 HN 245 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilin alev aldığı gören sürücülerin uyarması üzerine Kadir Saydam, aracını yolun kenarına çekti. İçindeki 4 kişi yanan otomobilden yara almadan inerken, araç alev alev yanmaya devam etti. Çevrede bulunanlar alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev aldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
'ARACIN BAKIMI DAHA DÜN YAPILMIŞTI'
Sürücü Kadir Saydam, seyir halindeyken otomobilin alev aldığı fark etmediğini belirterek, "Arkadan gelen araçların uyarması üzerine fark ettim. Aracı yolun kenarına çektim. İçinde 4 kişi vardı ve hepimiz hemen indik. Aracın bakımı daha dün yapılmıştı" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.