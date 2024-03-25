Halis Serbest'in 'Bergen' davasında karar!

Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989'da altı kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4 Mart 2022'de vizyona giren filmle tekrar ilgi odağı oldu.

'Acıların Kadını' olarak bilinen Bergen'in filmi, Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterimden kaldırıldı. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverler arasında büyük tepkilere yol açtı.

Halis Serbest, yaklaşık 2 yıl önce Orchestra Content'e 300 bin liralık tazminat davası açtı. Davada, Serbest, rızası olmadan çekildiğini iddia ettiği filmin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti. Orchestra Content'in avukatı Hande Fırat, filmde davacının isminin geçmediğini ve sanatının ve yaşamının konu edildiğini savundu. Serbest'in avukatı ise filmde kendisini öcü gibi gösterildiğini ve gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Mahkeme, davada bilirkişi raporlarını inceleyerek Halis Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına karar verdi. Serbest'in avukatı, kararı temyiz edeceklerini duyurdu.