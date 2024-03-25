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Halis Serbest'in 'Bergen' davasında karar!

Halis Serbest, 30 yaşındayken şarkıcı Bergen'in altı kurşunla ölümüyle ilgili suçlamalarla biliniyor. Bu trajik olayın ardından, Bergen'in hayatını konu alan bir film için yapımcı şirkete "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla 300 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak, yaklaşık iki yıl önce başlatılan davada Serbest, tazminat talebini kaybetti. Serbest'in avukatı ise kararı temyize taşıyacaklarını ifade etti.

Halis Serbest'in 'Bergen' davasında karar! mask

Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989'da altı kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4  Mart 2022'de vizyona giren filmle tekrar ilgi odağı oldu.

'Acıların Kadını'  olarak bilinen Bergen'in filmi, Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterimden kaldırıldı. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverler arasında büyük tepkilere yol açtı.

Halis Serbest, yaklaşık 2 yıl önce Orchestra Content'e 300 bin liralık tazminat davası açtı. Davada, Serbest, rızası olmadan çekildiğini iddia ettiği filmin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti. Orchestra Content'in avukatı Hande Fırat, filmde davacının isminin geçmediğini ve sanatının ve yaşamının konu edildiğini savundu. Serbest'in avukatı  ise filmde kendisini öcü gibi gösterildiğini ve gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Mahkeme, davada bilirkişi raporlarını inceleyerek Halis Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına karar verdi. Serbest'in avukatı, kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

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25 Mar 2024 - 10:18 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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