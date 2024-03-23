Gürer: “Gübrede dışa bağlılık artıyor”

Ülkemizde en çok tüketilen gübreler baktığımızda ilk sırada 2 milyon 109 bin 610 tonla ÜRE gübre yer alırken ÜRE gübreyi sırasıyla 841 bin 264 ton Kalsiyum Amonyum Sülfat, 808 bin 654 ton 20-20-0, 786 bin 104 ton Amonyom Sülfat ve 642 bin 850 ton ile Diamonyum Fosfat yer alıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2023 yılında toplam 7 milyon 30 bin 779 ton gübre tüketimi gerçekleşmiştir.1981 yılından buyana bu kadar gübre tüketimi sadece 2020 yılında 7 milyon 143 bin 144 ton olarak gerçekleşmişti. Daha sonra 2021 yılında 6 milyon 480 bin 101 ton, 2022 yılında 5 milyon 902 bin 539 ton gübre tüketimi gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere kimyasal gübre tüketimi 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 128 bin 240 ton arttı.” şeklinde konuştu.

EN ÇOK ÜRETTİĞİMİZ GÜBRELER 2023 YILINDA GÜBRE ÜRETİMİ 712 BİN TON DÜŞTÜ

Ülkemizde en çok üretilen kimyasal gübrelerin başında 1 milyon 57 bin 135 ton ile Kalsiyum Amonyum Nitrat yer alırken, sırasıyla 587 bin 841 ton 20-20-0, 452 bin 882 ton Amonyum Sülfat,436 bin 402 ton Diamonyum Fosfat ve 302 bin 423 ton ile 20-20-0 Zn yer alıyor.

CHP’li Gürer, “Kimyasal gübre üretimimiz 2019 yılında 4 milyon 661 bin 491 ton iken 2020’de 6milyon 546 bin 895 ton, 2021’de 6 milyon 335 bin 104 ton, 2022’de 5 milyon 163 bin 508 ton ve 2023 yılında 4 milyon 450 bin 937 ton olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere son 5 yılın üretim rakamlarının altına bir üretim gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında kimyasal gübre üretimimiz bir önceki yıla göre 712 bin 571 ton düşmüştür.” dedi.

GÜBRE İTHALATINA 2 MİLYAR 232 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

2023 yılında kimyasal gübre ithalatına 2 milyar 232 milyon ödendiğini belirten Gürer, “2020 yılında gübre ithalatına 1 milyar 112 milyon dolar ödendi. 2021 yılında 1 milyar 910 milyon dolar, 2022 yılında 2 milyar 700 milyon dolar ödendi.” dedi.

FİYATLAR, İHTİYAÇ OLAN GÜBREDE ARTIŞ GÖSTERİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “20-20-0 gübrenin 13 Mart 2023 tarihinde peşin bayi fiyatı 9.600 TL iken Mart 2024 tarihinde bayi fiyatı 13.000 TL, 15-15-15 gübrenin fiyatı da Mart 2023’de 11.300 TL iken Mart 2024’de 14.250 TL, 15-15-15 Zn gübrenin bayi fiyatı da Mart 2023’de 12.000 iken Mart 2024’de 15.150 TL, granül üre gübre de 13 Mart 2023 yılında ton fiyatı 10.100 TL iken halen bayide 14.000 TL ton fiyatında işlem görmektedir. Çiftçinin ihtiyacı olduğu dönemde artan gübre fiyatları ile üretim maliyeti artmaktadır. Ülkemizde gübre üretimi düşüp daha çok ithal gübre gelmesi döviz artışı ile de yüksek fiyatları görmektedir. Farklı illerde olduğu gibi sahte gübre sorunları da yaşanmaktadır. Gübrede yerli üretim artırılmalıdır” dedi.