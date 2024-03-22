Çin'in en değerli markaları nelerdir ?

En değerli üç Çin markası şunlardı: Kweichow Moutai, Wuliangye ve WeChat. Kweichow Moutai, altıncı kez üst üste listenin zirvesine yerleşerek 1,05 trilyon yuanlık marka değeriyle trilyon yuan seviyesindeki tek marka oldu. Wuliangye likör markası, marka değerini yıllık yüzde 4 artışla 260 milyar yuan ile ikinci sıraya yerleşti. WeChat ise marka değerini yıllık bazda yüzde 41 artırarak 225 milyar yuan'a yükselterek üçüncü sırada yer aldı.
Listedeki diğer markalar ise şu şekilde:
Pingan Grubu
Marka değeri: 100 milyar yuan
BYD
Marka değeri: 100 milyar yuan
Meituan
Marka değeri: 120 milyar yuan
National Cellar 1573
Marka değeri: 125 milyar yuan
Pinduoduo
Marka değeri: 175 milyar yuan
Tencent
Marka değeri: 175 milyar yuan
Douyin
Marka değeri: 195 milyar yuan
ChungHwa
Marka değeri: 215 milyar yuan
Marka değeri: 225 milyar yuan
Wuliangye
Marka değeri: 260 milyar yuan
Kweichow Moutai
Marka değeri: 1,05 trilyon yuan
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.