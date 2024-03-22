22 Mar 2024 - 01:37- Dünya G:

Çin'in en değerli markaları nelerdir ?

Hurun Araştırma Enstitüsü ve Focus Media'nın ortaklaşa yayınladığı 29 Şubat tarihli son rapora göre, 2023 yılında en değerli 300 Çin şirketinin toplam değeri 6,8 trilyon yuan (945,9 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Çin'in en değerli markaları nelerdir ? mask

En değerli üç Çin markası şunlardı: Kweichow Moutai, Wuliangye ve WeChat. Kweichow Moutai, altıncı kez üst üste listenin zirvesine yerleşerek 1,05 trilyon yuanlık marka değeriyle trilyon yuan seviyesindeki tek marka oldu. Wuliangye likör markası, marka değerini yıllık yüzde 4 artışla 260 milyar yuan ile ikinci sıraya yerleşti. WeChat ise marka değerini yıllık bazda yüzde 41 artırarak 225 milyar yuan'a yükselterek üçüncü sırada yer aldı.

Listedeki  diğer markalar  ise şu şekilde:

  Pingan Grubu
Marka değeri: 100 milyar yuan

 BYD
Marka değeri: 100 milyar yuan

Meituan
Marka değeri: 120 milyar yuan

National Cellar 1573

 Marka değeri: 125 milyar yuan

Pinduoduo

Marka değeri: 175 milyar yuan

 Tencent

Marka değeri: 175 milyar yuan

Douyin
Marka değeri: 195 milyar yuan

 ChungHwa
Marka değeri: 215 milyar yuan 

 WeChat
Marka değeri: 225 milyar yuan

Wuliangye
Marka değeri: 260 milyar yuan

Kweichow Moutai
Marka değeri: 1,05 trilyon yuan

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22 Mar 2024 - 01:37 - Dünya

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