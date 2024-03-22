Çin'in en değerli markaları nelerdir ?

En değerli üç Çin markası şunlardı: Kweichow Moutai, Wuliangye ve WeChat. Kweichow Moutai, altıncı kez üst üste listenin zirvesine yerleşerek 1,05 trilyon yuanlık marka değeriyle trilyon yuan seviyesindeki tek marka oldu. Wuliangye likör markası, marka değerini yıllık yüzde 4 artışla 260 milyar yuan ile ikinci sıraya yerleşti. WeChat ise marka değerini yıllık bazda yüzde 41 artırarak 225 milyar yuan'a yükselterek üçüncü sırada yer aldı.

Listedeki diğer markalar ise şu şekilde:

Pingan Grubu

Marka değeri: 100 milyar yuan

BYD

Marka değeri: 100 milyar yuan

Meituan

Marka değeri: 120 milyar yuan

National Cellar 1573

Marka değeri: 125 milyar yuan

Pinduoduo

Marka değeri: 175 milyar yuan

Tencent

Marka değeri: 175 milyar yuan

Douyin

Marka değeri: 195 milyar yuan

ChungHwa

Marka değeri: 215 milyar yuan

WeChat

Marka değeri: 225 milyar yuan

Wuliangye

Marka değeri: 260 milyar yuan

Kweichow Moutai

Marka değeri: 1,05 trilyon yuan