Nevruz nedir, neden kutlanır?

Nevruz, Farsça "Yeni Gün" anlamına gelir ve 21 Mart'ta, güneşin doğuşuyla başlayan baharın ilk gününü temsil eder. Türk halkları arasında, Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada Nevruz, eski geleneklerle kutlanır.

Anadolu'da ve Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde, Nevruz kutlamaları genellikle açık hava etkinlikleriyle, müzik ve dans gösterileriyle, geleneksel yiyeceklerin paylaşımıyla ve çeşitli ritüellerle kutlanır. İnsanlar, bu özel günü sevdikleriyle bir araya gelerek, geçmişin izlerini taşıyan ritüellerle baharı karşılarlar.

Nevruz'un Türk kültüründeki önemi büyüktür çünkü bu bayram, birlik ve dayanışmayı simgeler. Özellikle Orta Asya'da, Türk boyları arasında Nevruz, barış ve dostluk mesajlarının iletilmesi için bir araç olarak görülür. Bu nedenle, geleneksel olarak birlikte kutlanır ve çeşitli etkinliklerle toplumun bir araya gelmesi sağlanır.