En iyi aksiyon oyunları hangileridir?

PlayStation 5’e gelmesiyle birlikte bir anda ünlenen Helldivers 2’nin de dahil olduğu, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi aksiyon oyunlarını Oyunfor sizler için listeledi.

Helldivers 2



Starship Troopers’dan esinlenen bu sağlam aksiyon oyunu, arkadaşlarınızla birlikte zorlu görevlerde yer alıp birbirinden farklı silahlarla, çeşitli yaratıklara karşı savaşmanızı istiyor ve tüm bu mücadele öylesine büyük bir bağımlılık yapıyor ki oyunu art arda oynamak istiyorsunuz. PC’de de bulunan Helldivers 2’yi özellikle tanıdığınız arkadaşlarınızla oynamak çok büyük bir keyif.

Remnant II



Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan bu aksiyon oyunu, üç kişilik bir takımı sıradan yaratıkların yanında devasa canavarlara karşı buluşturuyor. Yıkımla yüzleşmiş bir dünya ve daha farklı bölgelerde savaştığınız oyunun, oyunu tekrar tekrar oynamanıza neden olabilecek iyi de bir upgrade sistemi bulunuyor. Oyunu konsol sistemlerinde ve PC’de bulmak mümkün.

Deep Rock Galactic



Saf bir aksiyon oyunu olmaktan öte, minerallerin peşinde koştuğunuz bir madencilik durumu da içeren Deep Rock Galactic, Cüce ırkının mensubu olan dört farklı sınıftan birini seçerek görevlere çıktığınız, farklı bir co-op oyun keyfi sunuyor. Madenciliğin yanında mağaralarda karşılaştığınız yaratıklara karşı da mücadele verdiğiniz oyun, çıktığı dönemde büyük övgü almıştı.

World War Z



Eğer filmi izlediyseniz veya kitabı okuduysanız World War Z’de neler olduğunu da biliyorsunuzdur: İnsanlığın büyük bir bölümü zombilere dönüşüyor ve geriye kalanlar da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyunda da sekiz farklı sınıftan birini seçerek ekibinizle birlikte bir ton zombiye karşı savaşıyorsunuz ve oyunun sağlam ilerleme sistemi sayesinde de her çatışma bir öncekinden farklı gelişiyor.

Aliens: Fireteam Elite



Ünlü Alien arkadaşlarımızı bir süredir beyaz perdede göremiyoruz belki ama kendilerini oyunlarda göstermeye devam ediyorlar. LV-895 gezegeninin Alien istilasıyla karşılaşması sonucunda gelişen olaylarda, bir grup Colonial Marine olarak onları durdurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın da yardımıyla bolca Alien’la mücadele ettiğimiz oyun, özellikle Alien fanatikleri tarafından beğenilecektir.

Warhammer: Vermintide 2



Ünlü Warhammer Fantasy Battle evreninde geçen Vermintide 2, her ne kadar yeni bir oyun sayılmasa da halen tercih ediliyor. Chaos ve Skaven ırkları tarafından istila edilen bölgelerde savaştığımız oyunda beş farklı sınıftan birini seçiyor ve hem yakın dövüşte mücadele ediyor, hem de büyü ve menzilli silahlarla karşımıza çıkanları daha güvenli bir şekilde alt etmeye çalışıyoruz. Oyunun yetenek sistemi de öylesine güzel ayarlanmış ki kahramanınızı oynayış tarzınıza göre şekillendirebiliyorsunuz.