Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı

Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı törenle açıldı. Açılış törenine Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'da katıldı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu yıl Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı daha sonra Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatlarını hizmete açtıklarını hatırlatarak “Şimdi de Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi açarak hem İstanbullulara hem de zat-ı alinize vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da 34 kilometre metro hattını hizmete açmış olduklarını belirten Uraloğlu, bugün itibariyle metronun Kağıthane ve Gayrettepe'ye kadar gideceğini anlattı. Uraloğlu, açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelerde bulunduktan sonra ilk sürüşü de gerçekleştirdi.

“İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız diyorum"

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, “Ulaştırma Bakanlığımız şu 2 aylık süreçte İstanbul'umuzda metro hatlarının açılmasıyla birlikte İstanbul'daki ulaşımı rahatlatmak adına çok ciddi, çok önemli adımlar attılar. İnşallah 1 Nisan'dan sonra İstanbul'daki trafik çilesini bitireceğimiz vatandaşımızı bu manada rahatlatacak, çilesiz bir trafiğe inşallah kavuşturacak adımlarımızı yine aynı anlayışla zatı halinizin liderliğinde İstanbullu hemşerilerimiz için çalışıp, projeler yapıp, eser yapıp gerçek belediyecilik anlayışıyla inşallah tüm İstanbul'a bu hizmetleri kazandırıyor olacağız. Bir elimizle yerin üstünde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü yaparken diğer elimizle yerin altında, metro şantiyelerinde çalışacağız. Ve inşallah hep birlikte İstanbul'un bu 5 yıllık kırgınlığını, bu 5 yıllık üzgünlüğünü 31 Mart akşamı bitirecek, İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız diyorum" şeklinde konuştu.