Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi'nde yaşandı. Trafik ekipleri, uygulama yaptıkları esnada 16 BGN 845 plakalı hafif ticari aracı durdurarak, sürücü Sertaç K.'ya (45) alkol testi yapmak istedi. Sürücü, alkometreyi üflemeyi reddetti ve ehliyetinin olmadığını belirtti. Ekiplerin alkometre uygulamasını ısrarla reddeden Sertaç K., "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi.

Sürücüye, alkometreyi üflemeyi reddetme suçundan 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)