Çorum’da kaybolduktan 5 gün sonra bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş otomobilinde ölü bulunan 22 yaşındaki Samet Şeker’in ailesi, olayın trafik kazası değil cinayet olduğunu ileri sürdü. Baba Esad Şeker, olayın tüm yönleriyle yeniden ele alınmasını talep etti.

22 Eylül 2024 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Samet Şeker için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan aramalar sonucunda Şeker'in otomobili, İskilip yolu üzerindeki Dut köyü mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş halde bulundu. Direksiyon başında bulunan Şeker’in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk bulgular olayın trafik kazası olduğunu gösterse de ailesi bu duruma itiraz ediyor.

"Dosya önce ‘taksirle öldürme’ olarak açıldı"

Samet Şeker’in babası Esad Şeker, olayın ardından yaptığı açıklamada, otomobilin duruş şeklinin bir kazadan çok, cinayeti işaret ettiğini öne sürdü. Baba Şeker, “Savcılık ilk etapta dosyayı ‘taksirle adam öldürme’ olarak açtı. Ancak kısa bir süre sonra trafik kazası dendi. Bu ani değişiklik bizi şüphelendirdi. Olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Oğlumun bulunduğu yerle ilgili detaylara ulaşmakta da zorlandık, olay yerine bile yaklaştırılmadık,” ifadelerini kullandı.

Kimlik kartı iddiası: “Karakolda almakta tereddüt ettiler”

Samet Şeker’in ablası Kübra Şeker ise olay yerinde kardeşinin kız arkadaşına ait kimlik kartının bulunduğunu, fakat bu delili karakola teslim ederken kolluk kuvvetlerinin tedirgin davrandığını ileri sürdü. Şeker, “Savcılık talimatıyla kimliği teslim edebildik. Ancak kimlikle ilgili ne işlem yapıldı, bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ayrıca kardeşimin kesin ölüm saatinin belirlenememesi de bizde ciddi şüpheler yarattı. 5 gün önce hayatını kaybettiği söylenen biri için neden ölüm saati net olarak tespit edilemiyor?” dedi.

“Dosyanın tamamını göremiyoruz, delillerimize rağmen ilerleme yok”

Kübra Şeker, aile olarak delil niteliğindeki tüm bilgileri savcılığa sunduklarını fakat dosyaya sınırlı erişim sağladıklarını da belirterek, “Kardeşimin başına ne geldiğini öğrenmek istiyoruz. Ancak şüpheliler bir kez ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Üstelik bazıları şehirden ayrıldı, bazıları adres değiştirdi. Tüm bu durumlar bizi daha da endişelendiriyor,” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında Samet Şeker’in kız arkadaşı M.S. ile birlikte toplam 7 kişi ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.