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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 2 bin 968 sentetik hap ile yakalanan 5 kişi, tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu mask
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri yolunda bir otomobili durdurdu. Araçta ve içindeki 5 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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15 Mar 2024 - 16:33 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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