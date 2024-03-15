Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri yolunda bir otomobili durdurdu. Araçta ve içindeki 5 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.