İspanya LaLiga’nın 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol’u 2-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala 28. şampiyonluğunu ilan etti. El Clasico’da Real Madrid’i yendikten sonra çıkışını sürdüren Katalan devi, Espanyol karşısında Yamal ve Fermin Lopez’in golleriyle galip geldi. Bu sonuçla Real Madrid ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyan Barcelona, 1 yıllık aranın ardından yeniden LaLiga şampiyonu oldu.

Maç Öncesi Yaşanan Olay: 13 Yaralı

Barcelona derbisi öncesinde üzücü bir olay yaşandı. Stadyum çevresinde bir sürücü, aracıyla taraftarların bulunduğu kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralanırken, İspanyol polisi sürücünün kasıtlı hareket etmediğini açıkladı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, genç bir kıza çarpan sürücü, çevredekilerin tepkisiyle paniğe kapılarak kalabalığa doğru hızlandı.

Hansi Flick’ten Tarihi Başarı: İlk Sezonda 3 Kupa

Barcelona'nın sezon başında göreve getirdiği Alman teknik direktör Hansi Flick, ilk yılında büyük bir başarıya imza attı. LaLiga şampiyonluğunun yanı sıra İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası’nı da kazanan Flick yönetimindeki Barça, Şampiyonlar Ligi’nde ise yarı finalde Inter’e elenmişti.