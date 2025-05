Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Zelensky, görüşmede barışı sağlama ve güvenliği garanti altına alma konularının ön planda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaşa ilişkin tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarını desteklediğini vurgulayan Zelensky, şu cümleleri kullandı:

"Devletimize verdikleri destek ve tam, koşulsuz ateşkes ve gerçek diplomasiye doğru atılan tüm adımları destekledikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum."

Zelensky, kalıcı barış için diplomatik sürecin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Açıklamasında Rusya’nın müzakere sürecine düşük düzeyli temsilciler göndermesini eleştiren Zelenski, bunun savaşın sona erdirilmesine yönelik ciddi bir niyet taşımadığını belirtti:

"Rusya bugün, oldukça düşük düzeyli temsilcilerden oluşan bir heyet göndererek savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu yaklaşım, dünyaya ve tüm ortaklara karşı bir saygısızlık göstergesidir. Ortaklardan net ve güçlü bir yanıt bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede sadece ateşkes değil, pek çok stratejik konu masaya yatırıldı. Zelenski, şu başlıklarda fikir birliğine varıldığını açıkladı:

Zelensky "Bu konuların çoğunda ortak bir vizyona sahip olmamızdan dolayı minnettarım," diyerek Türkiye ile kurulan stratejik iş birliğinin altını çizdi.

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.



I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE