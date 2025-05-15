Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 6 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, Üst Kurul Toplantısı'nda yapılan incelemeler sonucunda çeşitli gerekçelerle cezaların uygulandığı belirtildi.

Tele1’e “Gazeteciler Masası” Programı Nedeniyle Ceza

RTÜK tarafından yapılan değerlendirmede, Tele1’de yayınlanan Murat Taylan’ın sunduğu “Gazeteciler Masası” programı hakkında hazırlanan raporda, somut delillere dayanmadan, üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine yönelik ağır ithamların yer aldığı kaydedildi. Yayının, istihbarat kurumları ve diplomatik temsilciler gibi hassas pozisyondaki kişileri hedef aldığı ifade edildi. Bu yayın, Anayasa ve ilgili mevzuat uyarınca “özel hayatın gizliliği” ve “insan onuruna saygı” ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi. RTÜK, bu gerekçelerle Tele1’e 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

SZC TV ve Halk TV’ye Tarafsızlık İlkesine Aykırılık Cezası

SZC TV’de Damla Doğan Tuncel’in sunduğu “Hafta Sonu Ana Haber” ve Halk TV’de Gülşah Ekinci’nin sunduğu “Hafta Sonu Raporu” programlarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin haberlerin yeterli araştırma yapılmadan yayımlandığı belirtildi. Kurul, bu yayınlarda saldırı ile bazı idari kararlar arasında ilişki kurulmaya çalışıldığını ve karşı görüşe yer verilmediğini tespit etti. RTÜK, bu durumun basın meslek ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak her iki kanala da üst sınırdan ceza verdi.

NOW TV’ye Gizli Ticari İletişim Gerekçesiyle Yaptırım

NOW TV’de Disney+ platformuna ait “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmlerinin özel sahnelerinin bant reklamlarla birlikte yayımlandığı ve bu yayınların izleyiciyi farkında olmadan dijital platforma yönlendirdiği belirtildi. RTÜK, 6112 sayılı Kanun’a göre “gizli ticari iletişim” yasağının ihlal edildiğini tespit ederek NOW TV’ye üst sınırdan ceza uyguladı.

YILDIZ EN ve SERHAT TV’ye Tele-Alışveriş Kurallarını İhlal Ettikleri İçin Ceza

YILDIZ EN ve SERHAT TV’de yapılan incelemelerde, günlük tele-alışveriş yayın sürelerinin mevzuata aykırı şekilde aşıldığı belirlendi. RTÜK, 6112 sayılı Kanun’da yer alan “tele-alışveriş yayın süresi” sınırlamasının ihlal edilmesinin haksız rekabete yol açtığını vurgulayarak iki kanala da üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK Başkanı Şahin: "Devlet Kurumlarını Hedef Alan Yayınlara Karşı Sessiz Kalamayız"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından bazı yayın organlarında devlet kurumlarına yönelik delilsiz ve yargısız infaz niteliğinde yayınlar yapıldığını belirtti. Şahin, “RTÜK olarak yayıncılık faaliyetlerinin anayasal sınırlar içinde yapılmasını esas alıyoruz. Eleştiri bir haktır ancak bu hak, kamu kurumlarını hedef gösterme veya gerçek dışı bilgilerle toplumu yanıltma aracı olarak kullanılamaz” dedi.