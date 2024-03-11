"Konkordato iflas değildir"

Konkordato sürecinin alacaklı için de kurtarıcı bir adım olduğunu ifade eden Kızılöz, “Konkordato sürecinde, mahkeme gözetiminde ve konkordato komiserinin nezaretinde, borçlu alacaklılarıyla anlaşıyor. Bunun sonucunda alacaklıya parasının belli bir oranda veya belirli vadelerle ödenmesi yoluyla borçlar yeniden yapılandırılıyor” diyerek, konkordato sürecinden başarıyla çıkan şirket sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekti.

“DOĞRU YÖNETİLDİĞİNDE HEM BORÇLU HEM DE ALACAKLI İÇİN KONKORDATO ÇÖZÜM YOLU”

Konkordato süreçlerine dair bilgiler aktaran Kızılöz, “2019 yılında konkordato sürecinde bulunan şirketlerden 91 tanesi iflas ederken 27 tanesi bu süreci başarıyla tamamlamış. Aradan geçen 4 yılda ise rakamlarda pozitif yönde büyük değişim mevcut. 2023 sonu itibarıyla konkordato sürecinde iflas eden şirket sayısı 65’e düşerken süreci başarıyla tamamlayan şirket sayısı 171’e yükselmiş. Bu rakamlar, doğru yönetildiğinde hem borçlu hem de alacaklı için konkordatonun bir çözüm yolu olduğunu doğruluyor” diye konuştu.

“UZMAN OLMAYAN KİŞİLER SÜRECİ BALTALAYABİLİR”

Kızılöz, şöyle devam etti:

“Konkordato ilanı ciddi uzmanlık ve takip isteyen süreçlere sahiptir. Bu noktada, konkordato ilan edecek şirketin durumunun değerlendirilmesi, doğru zamanda ve eksiksiz şekilde başvurunun yapılması ve ardından sürecin takibi oldukça elzemdir. Bu alanda uzman olduğunu iddia eden ancak yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler ise süreçleri baltalayıp şirketlere zarar verebiliyor. Biz de danışmanlıktan projelendirmeye, süreç yönetiminden revizyonlara, tüm konkordato süreçlerinde birikim ve uzmanlığımızla şirketlerin yanında yer alarak onların en iyi şekilde konkordatoyu sonuçlandırmasını destekliyoruz.”