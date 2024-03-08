Şahin: "Mamak etle tırnak gibi olacak"

Ali Baran Fayık

Çorum İli Uğurludağ İlçesi Kızağlı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği , Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Cihan Eser ve Yunus Ak tarafından düzenlenen programa katılan CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ve Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Işık çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda konuşan Şahin, Mamak'ta çok çalışarak etle tırnak gibi olacaklarını söyledi.

ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin," Burada bulunan herkes mamaklıdır. Listemde yer alan meclis üyelerinin tamamı mamaklıdır. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben belediyeciliği değil biz belediyeciliği adı altında çalışıyoruz. Bizler seçildiğimizde Mamak'lı vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağız. Göreve geldiğimizde o kadar başarılı işler yapacağız ki bunu herkes görecek. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni, Çankayayı hem de Mamak'ı kazandığımızda oluşacak üçgenle birlikte çok farklı işler yapacağız. Çankaya'ya yapılan yatırımlar farklı olsa da her iki ilçede yaşayan insanlar aynı düzeydedir. Eğer mamak'a düzgün yatırımlar götürürsek ve istihdam alanında imkanlar sağlarsak Mamak çok farklı bir seviyeye gelecek" dedi.

46 BİN AİLEYE SOSYAL YARDIMDA BULUNUYOR

Şahin," Mamak'ta yaşayan vatandaşlarımız başta Çankaya olmak üzere diğer ilçelere sabah evinden çıkıp çalışmaya gidiyor. Doğru adımlar atarsak bu sefer diğer ilçelerden mamak'a vatandaşlar çalışmaya gelecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta 46 bin haneye sosyal yardımda bulunuyor. Mamak'ta çok fazla yardıma muhtaç insanımız var biz bunun önüne geçeceğiz. Yapacağımız yatırımlarla bu insanlarımız ekmeğini çıkartacaktır. Biz halkın belediye başkanı olacağız, göreve geldiğimizde rozetimizi çıkartacağız. Bizler için önemli olan vatandaşlarımızın hem can güvenliğidir hem de mal güvenliğidir. Bundan dolayı sayın Mansur Yavaş Başkanımıza boğaziçi'nde yaptığı yatırımlara teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldiğimizde Mansur Yavaş Başkanımızla birlikte ilk önceliklerimiz nelerse onları yapacağız."diye konuştu.

ETLE TIRNAK GİBİ OLACAĞIZ

Şahin," Göreve gelirsem makamında oturan bir belediye başkanı olmayacağım. Beni günün her saatinde başka bir yerde göreceksiniz. Görevi devraldığımızda en büyük yardımcılarımız muhtarlarımız, dernek başkanlarımız , STK başkanlarımız en büyük yardımcımız olacak. Benim dönemimde belediye meclis üyelerimiz çok çalışacak. Kısacası hiçbiri oturmayacak. Vatandaşlarımızın sorunları ile tek tek ilgilenecekler. Büyük şehrimizle el ele verirsek Mamak'a metromuzu da getireceğiz. 1 Nisan'da göreve başladığımızda sizlerin helal oyunu harama bulaştırmayacağım. Her adımımız şeffaf olacak. Birlik ve beraber içerisinde birbirimize hoşgörülü davranırsak bölgemize kaliteli yatırımları getireceğiz. Bu adımlar attığımızda Mamak değer kazanacak. Biz etle tırnak gibi olacağız. Biz anadolu'yuz, biz Mamaklıyız" ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAF OLACAĞIZ"

Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Ertan Işıkı," Biz Mansur Yavaş Başkanımızla 2019 yılında göreve geldiğimiz zaman ve sonrasında yaptıklarımızla insanların sevgisini kazandık. Bizler bu zamana kadar icraatlarımızla konuştuk. Bütün engellemelere rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Mamak'a 25 yılda yapılan yatırımları biz 5 yılda yaptık. Biz Mamak'ta kentsel dönüşümü başlattık. Mansur Yavaş belediyeciliğindeki anlayış şudur ne yaptım oldum mantığı değil, bizde şeffaflık açıklık netlik var. Bizler vatandaşlarımızın sesi olacağız" diye konuştu.