E-TÜFE yüzde 4,32 arttı

ENAG, Şubat 2024 döneminde, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,32 arttığını duyurdu. Şubat 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verilerini gösteren bir tablo hazırladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.