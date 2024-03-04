- Ekonomi

E-TÜFE yüzde 4,32 arttı

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında %4,32 arttığını duyurdu.

E-TÜFE yüzde 4,32 arttı
E-TÜFE yüzde 4,32 arttı
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ENAG, Şubat 2024 döneminde, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,32 arttığını duyurdu. Şubat 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verilerini gösteren bir tablo hazırladı. 

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04 Mar 2024 - 09:21 - Ekonomi

Mahreç  Zehra Önen

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