"Hücreler" 4-5 Mart'ta Ankara'da

Yapımını BKM'nin üstlendiği, Engin Günaydın'ın yazdığı, oynadığı ve Doğu Yaşar Akal ile yönettiği oyunda Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ rol alıyor.

İlk turnesini Ankara'da yapacak oyun, 4-5 Mart'ta ATO Congresium'da sahnelenecek.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreal bir komedi diliyle aktaran oyun, "Nejat" isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyor, çökmekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikayesini anlatıyor.