MediaMarkt'ta dev kampanya

MediaMarkt, çeşitli kategorilerdeki ürünleri içeren geleneksel "Stokları Eritiyoruz" kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanyanın ilk ayağında, akıllı hava temizleyicilerden dizüstü bilgisayarlara, akıllı TV'lerden oyuncu koltuklarına ve akıllı telefonlara kadar birçok ürün özel fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında 19 Şubat'a kadar, XIAOMI Mi Air Purifier 4 Akıllı Hava Temizleyici 5 bin 999 lira, HP Victus/Core i5-13500H Dizüstü Bilgisayar 24 bin 799 lira, GRUNDIG 55 GGO 9900 B 55 inç Smart 4K Ultra HD OLED TV 39 bin 999 lira, SAMSUNG Galaxy A54 256 GB Akıllı Telefon 18.499 lira, RAMPAGE KL-R56 Oyuncu Koltuğu 5 bin 499 liradan satışa sunulacak.

MediaMarkt'ın Stokları Eritiyoruz kampanyası ilerleyen günlerde farklı ürün kategorilerinde de fırsatlar sunmaya devam edecek.

MediaMarkt'ın 97 mağazasında ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak kampanya, 29 Şubat tarihinde sona erecek.