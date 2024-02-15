Sporcuları, çiçekçilerle karşıladılar

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan Cansu Bektaş, şampiyona ikincisi Gamze Altun ile gümüş madalya kazanan Medine Bilicier, Konya'da çiçeklerle karşılandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazandı. Toplamda ise 163 kilo ile 23 Yaş Altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya aldı ve üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sıklette mücadele eden Gamze Altun da silkmede 92 kilo ile 23 Yaş Altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Koparmada 65 kilo ile 5'inci olan Gamze, toplamda 157 kilo ile gümüş madalya alarak Avrupa 2'ncisi oldu. Şampiyonada Medine Bilicier ise 1 gümüş madalya kazandı.

MİLLİ SPORCULAR ÇİÇEKLE KARŞILANDI

Şampiyonanın ardından Konya'ya gelen 3 milli halterci, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Sporcularla gurur duyduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, "Ülke sporumuzun gurur tablosu yaşıyoruz. Sporcularımızı karşıladık. Bulgaristan'da yapılan organizasyonda sporcularımız 3 altın, 2 gümüş madalya aldı ve aynı zamanda Avrupa rekoru kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar" şeklinde konuştu.

CANSU BEKTAŞ: MUTLU VE GURURLUYUZ

Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, "Benim için yoğun bir dönemdi. Geçen sene de 4 yarışmaya katıldım. 3 kez İstiklal Marşı'mızı okutmuştum. İlk defa da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştum. Bu seneyi de güzel açtım. Büyükler Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Şampiyonada Avrupa 2'ncisi olan Gamze Altun ise "Takımca bu yarışmaya çok iyi hazırlandık. İlk günden de çok iyi dereceler yaptık. Kürsüde 1'inci ve 2'nci olduk. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Gümüş madalya kazanan Medine Bilicier de "Bu şampiyonaya ilk defa katıldım. İlk büyükler maçım olduğu için benim için bir tecrübe oldu. Biraz kötü geçti, ama ileri de İstiklal Marşımızı okutacağımı düşünüyorum" dedi.