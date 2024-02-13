CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayından X paylaşımı

CHP'nin merakla beklenen Çankaya Belediye Başkan adayı açıklandı. Ankara'nın Çankaya ilçesine 30 Mart 2014 yılından bu yana başkanlık eden Alper Taşdelen, bu kez yeniden aday gösterilmedi. Çankaya adaylığı için Hüseyin Can Güner ismi, Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçerek Parti Meclisi'nde de onaylandı.

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

Güner'in paylaşımı şöyle;

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Çankaya’mız için partimizin Belediye Başkan adayı olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısından girdiğim günkü kadar inançlı, en az o günkü kadar heyecanlı ve mutluyum. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e, Parti Meclisimize, bu onurlu sorumluluğun bana layık görülmesinde katkısı olan her Cumhuriyet Halk Partisi üyesine teşekkürü borç bilirim. Bugüne kadar nasıl hep birlikte yürüdüysek, bundan sonra da Çankaya’da yan yana, omuz omuza yürüyeceğiz. İnsanımızın sürüklendiği yoksulluğa, ülkemizi yakıp kavuran karanlığa karşı 100 yıl evvel nasıl ışık olduysa, bugün de umudun ışığı Çankaya’dan parlayacak. #ParlaÇankaya