Dünden Bugüne TCMB Başkanları

Ekonomist Hakan Kara TCMB Başkanlarının görev sürelerine ilikşin sosyal medya hesabı X'ten bir grafk yayınladı.

GAZİ ERÇEL KİMDİR?

20 Şubat 1945 tarihinde İstanbul'da doğan Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat bölümünden mezun oldu. Master derecesini 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine Bankalar Yeminli Murakıpılığı ile başlayan Erçel, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Aynı zamanda Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve çeşitli Yaşar Grubu kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda görev aldı. Tütünbank Genel Müdürlüğü de yapan Erçel, 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır.

Ancak, 2001 Türkiye ekonomik krizinin ortaya çıkmasına neden olan anayasa kitapçığı krizinde, 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Erçel, ekonomi alanında gösterdiği liderlikle bilinmekle birlikte, bu dönemdeki krizdeki rolü ile de hatırlanır.

Erçel, köşe yazarlığının yanı sıra çeşitli gazetelerde yazılar kaleme almış ve İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

77 yaşında, 13 Haziran 2022'de İstanbul'da COVID-19 kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi, Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilmiştir.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Dış Borç Erteleme Bölümünde göreve başlayan Serdengeçti, 1982 yılından itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde çalışmaya başladı. ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde 1984-86 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ülkeye dönüşünde, Merkez Bankası'nda döviz rezervlerinin yönetimi konusundaki görevlerine devam etti. 1990 yılında Döviz İşlemleri Müdürü, 1992 yılında Açık Piyasa İşlemleri Müdürü olarak atanarak basın sözcülüğü görevine getirildi. Aynı yıl içinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne terfi etti ve Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atandı, bu süreçte Ödemeler Dengesi ile Uluslararası Kuruluşlar alanında çalıştı.

1996 yılında Piyasalar Genel Müdürü olarak atanmasıyla birlikte uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri, Hazine ihaleleri gibi sorumluluk alanlarında çalıştı.

Ocak 1998'den itibaren Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Krediler, Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Serdengeçti, 14 Mart 2001 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır. Görev süresi, 14 Mart 2006 tarihinde sona erdi ve görevini Durmuş Yılmaz'a devretti. Serdengeçti'nin başkanlığı döneminde Türkiye'de enflasyon, 1970'ten beri ilk kez tek haneli rakamlara inmiş ve Türk parasından altı sıfır atılmıştır.

Serdengeçti, İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır. 2006 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde görevine başlayan Yılmaz, dış borç erteleme, döviz kurları ve döviz rezerv yönetimi alanlarında uzmanlaştı. Kariyerine Döviz İşlemleri Müdürlüğü müdür yardımcısı olarak devam ederek, 1995 yılında Bankalararası Para Piyasası Müdürü, 1996 yılında Ödemeler Dengesi Müdürü, 1997 yılında ise Döviz Risk Yönetimi, Krediler, Döviz ve Efektif Piyasaları ile Açık Piyasa İşlemlerinden sorumlu Piyasalar Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 2002 yılında İşçi Dövizleri Genel Müdürü unvanını elde etti.

7 Nisan 2003 tarihinde düzenlenen Banka Genel Kurulu'nda Banka Meclisi üyeliğine seçilen Yılmaz, bu görevi Mayıs 2003 - Nisan 2006 tarihleri arasında sürdürdü.

18 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıyla dikkat çeken Yılmaz, 2009 yılında Euromoney dergisi tarafından "Yılın Merkez Bankası Başkanı" seçildi. Bu görevini, 13 Nisan 2011 tarihine kadar sürdürdü. Nisan 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Baş Danışmanlığı görevine atanarak farklı bir göreve geçti.

Millî Görüş kökenli olan Yılmaz, 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı olarak seçildi. Ancak, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde tekrar MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı oldu, fakat bu sefer seçilemedi.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçilen Yılmaz, Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle özür beyan etmesi üzerine meclisin geçici başkanlığına getirildi. Ancak, 10 Kasım 2023'te İYİ Parti'den ayrıldığını duyurarak partisinden ayrıldı.

ERDEM BAŞÇI KİMDİR?

Ankara doğumlu ve aslen Antalya ilinin Akseki ilçesine bağlı Geriş köyünden olan Başçı, 1966 yılında hayata gözlerini açtı. Çocukluğu ve gençliği, Hamamönü'nde, tam olarak Çıkrıkçılar yokuşunda geçti. TED Ankara Koleji'nden 1983 yılında mezun olan Başçı, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1987 yılında diploma aldı. Ardından, Bilkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans programını 1989 yılında tamamladı. İktisat alanında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans (1990) ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde iktisat dalında yüksek lisans (1993) derecelerini elde ettikten sonra, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi'nden İktisat Doktoru unvanını kazandı. 1995-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yaparak akademik kariyerine devam etti.

1999 yılında doçent unvanını elde etti ve Para İktisadı, Finansal İktisat, Makro İktisat Kuramı ve Matematiksel İktisat konularında araştırmalar yaptı, dersler verdi. İngiltere'deki York Üniversitesi'nde 1999 yılında misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi ve uluslararası kongrelerde birçok tebliğ sundu.

9 Ekim 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine atanarak, bu önemli pozisyonda 5 yıl boyunca görev yaptı. 10 Ekim 2008 tarihinde aynı göreve ikinci kez atanarak, 2006'da Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edildiği iddia edilen Merkez Bankası Başkanlığı'na gelmeyi başardı. Ardından, 19 Nisan 2011 tarihinde 5 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine getirildi. Başçı, bu görevini 19 Nisan 2016 tarihinde Murat Çetinkaya'ya devretti.

OECD daimi temsilcisi olarak atanmasıyla ilgili olarak 20 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararnameyle bu önemli göreve getirilen Başçı, Mart 2021'e kadar büyükelçilik görevini sürdürdü. Eylül 2021 itibarıyla ise TED Üniversitesi'nde İktisat bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olan isim, çift anadal programı çerçevesinde eğitim aldı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı ve aynı üniversitede uluslararası finans, ekonomi ve politika alanlarında doktora tezi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kariyerine Albaraka Türk Katılım Bankası'nda başlayan bu isim, bankacılık sektöründe uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında çeşitli görevler üstlendi. 2003 yılında Türkiye Halk Bankası'nda Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2008-2012 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparak sektördeki deneyimini artırdı.

29 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine atanarak, bankacılık alanındaki tecrübesini bu önemli kurumda sürdürdü. Ancak, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atanmasının ardından, 6 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı ve yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

MURAT UYSAL KİMDİR?

6 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınmış ve onun yerine Murat Uysal atanmıştır.

7 Kasım 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığından alınan Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atanmıştır.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1968 yılında Bayburt'ta doğan Naci Ağbal, Türk bürokrat ve siyasetçidir. Maliye bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Maliye bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. Öncesinde, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Kavcıoğlu, kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak adım attı. Aynı bankada müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak farklı pozisyonlarda görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süreçte perakende bankacılık, kredi politikaları, insan kaynakları ve organizasyon alanlarında genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı'nın başkanlığını üstlendi. Kasım 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bayburt milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem milletvekili olarak görev aldı. Meclis içinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak aktif rol aldı.

Milletvekilliği sürecinin sona ermesinin ardından Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerine getirildi. Ayrıca, Ocak 2020'den itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atanarak önemli bir göreve getirildi. Ancak, 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atanmıştır.

1979 yılında İstanbul'da doğan Hafize Gaye Erkan, Türk ekonomist, bankacı ve mühendis olarak tanınmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam edip finans alanında kariyerine başladı. Finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Genç ekonomistler arasında dikkat çeken bir isim olarak öne çıktı.

Haziran 2023'te, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atanarak bu göreve getirilen Erkan, bu unvanı elde eden ilk kadın olarak tarihe geçti. Ancak, 3 Şubat 2024 tarihinde görevden alınarak bu pozisyondan ayrıldı.