Göztepe, yaz transfer döneminde Brezilya’dan 3 yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı:

Allan Godoi – 32 yaşındaki stoper, Operario'dan transfer edildi.

Janderson – 26 yaşındaki forvet, Vitoria'dan geldi.

Rhaldney – 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Atletico GO'dan kadroya katıldı.

Toplam 8 Brezilyalı Oyuncu Kampta

Yeni transferlerin yanı sıra geçen sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen Emersonn, Juan, Heliton, Romulo ve sakatlıktan dönen Djalma Silva da Slovenya kampında yer aldı. Böylece Göztepe’nin kamp kadrosunda toplam 8 Brezilyalı futbolcu bulundu.

Golf ile Moral Depoladılar

Yoğun idman ve hazırlık maçlarının arasında, Brezilyalı futbolcular kamp bölgesinde golf oynayarak stres attı. Heliton, Emersonn, Rhaldney, Janderson, Juan, Romulo ve Godoi golf sahasında keyifli anlar yaşadı.

Romulo’ya Avrupa’dan Talip Var

Geçtiğimiz sezon gösterdiği üstün performansla adından söz ettiren golcü oyuncu Romulo, Avrupa kulüplerinin radarında. Göztepe yönetiminin, kamp sonrasında Romulo'ya gelen transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor. Genç yıldızın sezon başlamadan satılması kesin gözüyle bakılıyor.