Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya elektronik kelepçe takılmasını hükmetti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun darbe girişimi suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir karar aldı. Mahkeme, Bolsonaro’nun ayak bileğine elektronik kelepçe takmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, sosyal medya kullanımı ve aynı soruşturma kapsamında yargılanan kişilerle iletişim kurmasını yasaklarken, emniyet güçlerinin Bolsonaro’nun evinde ve parti binasında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdiği bildirildi.