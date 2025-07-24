Dünya genelinde gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarıyla uzlaşı sağlayabileceğine yönelik haber akışı küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Trump, Japonya'nın pazarını 'ilk kez' ABD'ye açtığına dikkati çekerek, bunun gümrük vergileri kadar kar sağlayabileceğini kaydetti.

Büyük ülkeleri pazarlarını ABD'ye açmaya ikna edebilirse tarife uygulamalarından vazgeçebileceğini vurgulayan Trump, aksi takdirde çok daha yüksek gümrük vergilerinin uygulanacağını bildirdi.

Trump, İngiltere, Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yaptıklarını, Çin ile ticaret anlaşmasını da tamamlama sürecinde olduklarını anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine de devam eden Trump, konut sektörünün faiz oranlarının düşmemesi nedeniyle geride kaldığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın ekibinin birçok ticaret partneriyle aktif görüşmeler yaptığını belirterek, anlaşma yapılacak daha birçok ülke olduğunu açıkladı.

Öte yandan ABD'de şirketlerin açıkladığı bilançolar da takip ediliyor. Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 düşüş kaydetti.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri bu yıl nisan-haziran döneminde yüzde 14, IBM'in geliri yüzde 8 artış gösterdi. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ikinci el konut satışları haziranda yüzde 2,7 azalarak 3,93 milyona geriledi. Geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesine inen ikinci el konut satış sayısı piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Ayrıca, ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, haziranda yıllık bazda yüzde 2 yükselerek 435 bin 300 dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek haziran ayı seviyesini gördü.

New York borsası, ABD'nin 1 Ağustostan önce daha fazla ticaret anlaşmasına varacağı yönündeki iyimserliğin artırmasıyla yükseldi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,2 seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle yüzde 0,1 azalışla 3 bin 384 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 0,1 artışla 68,1 dolardan alıcı buluyor.

ECB'den faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberlerle pozitif bir seyir izledi.

Avrupa'da ECB'nin faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. ECB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık ayındaki toplantılarında yapacağı üzerinde duruluyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından yatırımcıların Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ip ucu arayacağını dile getirerek, ABD ile AB arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuçların da ECB'nin yol haritasında etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının Asya borsalarında görülüyor

Asya borsalarında da ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'nın ardından Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yapılması ve ABD ve Çin'den yetkililerin Stockholm'de bir araya geleceğine ilişkin haberler Asya borsalarını destekliyor.

ABD ile Japonya arasında başka ticaret anlaşmalarının olabileceğine yönelik haberler de Asya piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,36 üstünde 12.257,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,4456'dan bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,4420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları